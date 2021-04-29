16 стран мира объединятся онлайн в День единства народа Казахстана

Публика разных странах мира, в том числе наши соотечественники, проживающие в Бразилии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Колумбии, Парагвае, Перу, Уругвае, Чили, Эквадоре, а также России, Польше, Бельгии, Сингапуре, Швеции и Австралии смогут увидеть эксклюзивные спектакли театра "Астана Опера" в рамках празднования Дня единства народа Казахстана.

Онлайн-показы оперных и балетных спектаклей будут осуществлены на YouTube платформе столичного театра, а также подробная информация о времени и дате вещания будет распространена представителями посольств Республики Казахстан в 16 странах мира.

"Ничто так не сплачивает людей как культура, поэтому мы решили осуществить проект онлайн-трансляций наших спектаклей в День единства народа Казахстана в разных уголках мира. В нем принимают участие 16 стран, одними из первых дали свое подтверждение посольства РК в России, в Бразилии, в Польше и в Швеции. В онлайн-афишу включили 5 спектаклей - балет А. Адана "Корсар", который пройдет 28 апреля, на следующий день предложим вниманию публики знаменитое "Лебединое озеро" П.И. Чайковского, для любителей оперного искусства 30 апреля мы приготовили спектакль "Турандот" Дж. Пуччини. А 1 и 2 мая порадуем интернациональную аудиторию шедеврами мировой хореографии – балетами "Дон Кихот" Л. Минкуса и "Жизель" А. Адана", - рассказывает Заслуженный деятель Казахстана, директор театра "Астана Опера" Галым Ахмедьяров.

Я с огромным удовольствием поздравляю всех жителей нашей страны с замечательным, светлым и добрым праздником - Днем единства народа Казахстана. В этот день хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания каждой семье. Казахстан – это многонациональная страна, в которой проживают около 125 наций и народностей, отрадно, что казахстанцы живут в мире и согласии в течение 30 лет независимости нашей страны. Пусть всех нас объединяет большая и чистая любовь к музыке, - заключил директор театра.

Все онлайн-выступления будут доступны на YouTube-канале театра по ссылкам на официальных источниках посольств Казахстана с 00.00 ч со дня выпуска до 9.00 последующего дня.

Кроме онлайн-спектаклей, жителям и гостям столицы будет предложен яркий праздничный концерт "Любви и дружбы голоса", который пройдет 1 мая на сцене Камерного зала "Астана Опера".

В нем примут участие солисты оперы и артисты оркестра. В программе романсы, народные песни, инструментальная музыка этносов, давно и дружно живущих под одним шаныраком на гостеприимной казахской земле. Красочное многоцветье национальных музыкальных традиций обещает зрителям праздничное настроение.

Напомним, что посещение театра в период карантина осуществляется посредством приложения программы "Ashyq".

Начало концерта в 18:00.