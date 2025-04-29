Как в Алматы пройдет День единства народа Казахстана
По информации акимата, в этот день жителей мегаполиса порадуют выступления артистов на фестивале дружбы и концертах, а также состоятся выставки и флешмобы.
Известно, что 1 мая в стране пройдут масштабные празднования Дня единства народа Казахстана. В этом году праздник приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.
В Алматы торжества пройдут под девизом "Бірлігі жарасқан Алматы". Основные мероприятия развернутся на площади имени Абая перед Дворцом Республики с 10:30 до 21:00. Вход свободный.
С 11:00 до 12:15 на главной сцене выступят казахстанские артисты и творческие коллективы, представляющие этническое и культурное многообразие страны. Зрителей ждут вокальные и инструментальные номера, народные и современные танцы, а также яркие кросс-культурные попурри.
"Алматинцев и гостей города своим творчеством порадуют известные исполнители: дуэт L Duo, талантливый пианист Темирлан Бейсенбай (Ratovich), струнное трио Diamond и дудукист Мейирман Абдрахманулы, группы "Дервиши", Made in KZ, а также гости из Башкортостана – группа Ay Yola, которая исполнит свою популярную композицию Homay. Дневную концертную программу завершит народная артистка Казахстана Роза Рымбаева", – отмечается в информации.
С 12:15 до 16:00 праздничный концерт продолжится выступлениями творческих коллективов этнокультурных объединений. Зрители увидят традиционные танцы и флешмоб, услышат народные песни и этнические музыкальные композиции.
Вечером на площади Абая алматинцев и гостей мегаполиса ждет грандиозный шоу-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Хедлайнером вечера станет популярный певец Айкын Толепберген. Также на сцену выйдут Беркут, Марсель, Думан Марат и Мархаба Саби – исполнители, чьи хиты уже давно завоевали сердца слушателей по всей стране.
"Гостей ожидает насыщенная шоу-программа, живой звук и зажигательная атмосфера. Начало в 19:00. Вход свободный", – отметили в акимате.
Также на площади Абая будет представлена фотовыставка "Единство народа в фокусе", где посетители смогут увидеть яркие моменты из истории Ассамблеи народа Казахстана.
Помимо этого, в Парке первого президента 1 мая в 10:00 состоится забег единства с участием 300 человек, приуроченный к празднованию 30-летия АНК и Дню единства народа Казахстана.
Праздничные мероприятия также охватят все восемь районов Алматы – планируются социальные ярмарки, спортивные турниры, акции по благоустройству и благотворительные инициативы.
Какие мероприятия пройдут в районах города:
- В Ауэзовском районе 30 апреля в 11:00 пройдет праздничный этно-концерт "Қазақстан – бірлік пен татулықтың мекені" в Family park.
- В Алатауском районе праздничный концерт пройдет 30 апреля в 15:00 в Центре инновационного творчества по адресу: мкр. Нуркент, 14а.
- В Алмалинском районе праздничный концерт состоится 1 мая в 12:00 в парке Парк им. М. Ганди.
- В Бостандыкском районе 1 мая в 12:00 на площади у арки КЦДС "Атакент" пройдет праздничное мероприятие.
- Также в Парке первого президента 1 мая состоится марафон "Бірлік жүгірісі". Он пройдет одновременно во всех регионах страны. Регистрация участников начнется в 9:30, забег пройдет с 10:00 до 11:00. Участники пробегут дистанцию в 4 километра по территории парка.
- В Жетысуском районе 1 мая в 11:00 на Арбате (мкр. Айнабулак) в рамках празднования пройдут массовые гуляния для жителей. Гостей ждут спортивные соревнования, интерактивные игры и развлекательные программы с участием аниматоров и ростовых кукол.
- Также в Жетысуском районе установят новый рекорд. С целью популяризации национальных блюд и укрепления межнационального единства будет приготовлен "Самый длинный лагман Казахстана". Начало: в 12:00 в спортивно-оздоровительном комплексе №179 (ФОК "Айнабұлак").
- В Медеуском районе 1 мая в 12:00 на летней сцене Центрального парка культуры и отдыха пройдет праздничное мероприятие.
- В Наурызбайском районе праздничный концерт состоится 1 мая в 11:00 в амфитеатре по адресу: мкр. Шугыла, 347.
- В Турксибском районе праздничный концерт пройдет 1 мая в 11:00 на территории Дома школьников №6 по адресу: пр. Сейфуллина, 13/1.
Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что история АНК составляет неотъемлемую часть летописи Независимого Казахстана. Президент отметил, что мероприятие имеет поистине историческое значение.