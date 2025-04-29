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Культура и шоу-бизнес

Как в Алматы пройдет День единства народа Казахстана

массовые мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Власти Алматы поделились с Zakon.kz подробной программой праздничных мероприятий, которые ожидаются в городе 1 мая 2025 года в День единства народа Казахстана.

По информации акимата, в этот день жителей мегаполиса порадуют выступления артистов на фестивале дружбы и концертах, а также состоятся выставки и флешмобы.

Известно, что 1 мая в стране пройдут масштабные празднования Дня единства народа Казахстана. В этом году праздник приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

В Алматы торжества пройдут под девизом "Бірлігі жарасқан Алматы". Основные мероприятия развернутся на площади имени Абая перед Дворцом Республики с 10:30 до 21:00. Вход свободный.

С 11:00 до 12:15 на главной сцене выступят казахстанские артисты и творческие коллективы, представляющие этническое и культурное многообразие страны. Зрителей ждут вокальные и инструментальные номера, народные и современные танцы, а также яркие кросс-культурные попурри.

"Алматинцев и гостей города своим творчеством порадуют известные исполнители: дуэт L Duo, талантливый пианист Темирлан Бейсенбай (Ratovich), струнное трио Diamond и дудукист Мейирман Абдрахманулы, группы "Дервиши", Made in KZ, а также гости из Башкортостана – группа Ay Yola, которая исполнит свою популярную композицию Homay. Дневную концертную программу завершит народная артистка Казахстана Роза Рымбаева", – отмечается в информации.

С 12:15 до 16:00 праздничный концерт продолжится выступлениями творческих коллективов этнокультурных объединений. Зрители увидят традиционные танцы и флешмоб, услышат народные песни и этнические музыкальные композиции.

Вечером на площади Абая алматинцев и гостей мегаполиса ждет грандиозный шоу-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Хедлайнером вечера станет популярный певец Айкын Толепберген. Также на сцену выйдут Беркут, Марсель, Думан Марат и Мархаба Саби – исполнители, чьи хиты уже давно завоевали сердца слушателей по всей стране.

"Гостей ожидает насыщенная шоу-программа, живой звук и зажигательная атмосфера. Начало в 19:00. Вход свободный", – отметили в акимате.

Также на площади Абая будет представлена фотовыставка "Единство народа в фокусе", где посетители смогут увидеть яркие моменты из истории Ассамблеи народа Казахстана.

Помимо этого, в Парке первого президента 1 мая в 10:00 состоится забег единства с участием 300 человек, приуроченный к празднованию 30-летия АНК и Дню единства народа Казахстана.

Праздничные мероприятия также охватят все восемь районов Алматы – планируются социальные ярмарки, спортивные турниры, акции по благоустройству и благотворительные инициативы.

Какие мероприятия пройдут в районах города:

  • В Ауэзовском районе 30 апреля в 11:00 пройдет праздничный этно-концерт "Қазақстан – бірлік пен татулықтың мекені" в Family park.
  • В Алатауском районе праздничный концерт пройдет 30 апреля в 15:00 в Центре инновационного творчества по адресу: мкр. Нуркент, 14а.
  • В Алмалинском районе праздничный концерт состоится 1 мая в 12:00 в парке Парк им. М. Ганди.
  • В Бостандыкском районе 1 мая в 12:00 на площади у арки КЦДС "Атакент" пройдет праздничное мероприятие.
  • Также в Парке первого президента 1 мая состоится марафон "Бірлік жүгірісі". Он пройдет одновременно во всех регионах страны. Регистрация участников начнется в 9:30, забег пройдет с 10:00 до 11:00. Участники пробегут дистанцию в 4 километра по территории парка.
  • В Жетысуском районе 1 мая в 11:00 на Арбате (мкр. Айнабулак) в рамках празднования пройдут массовые гуляния для жителей. Гостей ждут спортивные соревнования, интерактивные игры и развлекательные программы с участием аниматоров и ростовых кукол.
  • Также в Жетысуском районе установят новый рекорд. С целью популяризации национальных блюд и укрепления межнационального единства будет приготовлен "Самый длинный лагман Казахстана". Начало: в 12:00 в спортивно-оздоровительном комплексе №179 (ФОК "Айнабұлак").
  • В Медеуском районе 1 мая в 12:00 на летней сцене Центрального парка культуры и отдыха пройдет праздничное мероприятие.
  • В Наурызбайском районе праздничный концерт состоится 1 мая в 11:00 в амфитеатре по адресу: мкр. Шугыла, 347.
  • В Турксибском районе праздничный концерт пройдет 1 мая в 11:00 на территории Дома школьников №6 по адресу: пр. Сейфуллина, 13/1.

Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что история АНК составляет неотъемлемую часть летописи Независимого Казахстана. Президент отметил, что мероприятие имеет поистине историческое значение.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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