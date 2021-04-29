Внедрение трехзвенной системы уголовного правосудия обсудили в Nur Otan

Законопроект по внедрению новой трехзвенной модели уголовного судопроизводства обсудили на заседании Правового совета при Nur Otan.

Как отметили в пресс-службе партии, первоочередная задача совета – это контроль за реализацией предвыборных обещаний по направлению "Справедливая правоохранительная система", в том числе выработка рекомендаций по совершенствованию законопроектов и действующего законодательства. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева была разработана соответствующая Дорожная карта до 2025 года.

Так, первый заместитель Генерального прокурора Берик Асылов рассказал, что теперь, в рамках новой трехзвенной модели, ключевые процессуальные решения, как признание лица подозреваемым, определение квалификации деяния и другие, будет принимать прокурор. Кроме того, теперь, вместо следователей составление обвинительного акта также предлагается возложить на прокуроров.

В свою очередь член Совета Каирбек Сулейменов обратил внимание на возрастающую нагрузку на органы прокуратуры в связи с перераспределением полномочий, и предложил на первых порах передать составление обвинительного акта только по тяжким и особо тяжким преступлениям.

По мнению председателя Правового совета, депутата Мажилиса Парламента Каната Мусина, новая модель уголовного судопроизводства в корне меняет саму парадигму отправления правосудия.

Казахстан сегодня совершенствует свое уголовно-процессуальное законодательство для защиты конституционных прав и свобод граждан, обеспечения доступности и прозрачности правосудия, а также подтверждения приверженности внедрения высоких стандартов стран ОЭСР и вхождения в 30-ку развитых стран мира. Сегодня опыт ведущих стран ОЭСР показывает нам, какой должна быть классическая модель взаимодействия органов внутренних дел, прокуратуры и суда. Взаимодействие между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом на стадии досудебного расследования обеспечит эффективную работу и защиту конституционных прав и свобод граждан, – резюмировал Канат Мусин.

Напомним, что 1 сентября прошлого года в своем Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить трехзвенную модель правосудия с четким разделением полномочий между полицией, прокуратурой и судом.