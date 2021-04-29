В регистрацию прав на недвижимость внесли изменения

Министр юстиции РК своим приказом от 26 апреля 2021 года внес изменения и дополнения в Правила оказания государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество", передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули пункт, касающийся сроков оказания госуслуги.

Срок оказания государственной услуги с момента поступления заявления услугодателю составляет три рабочих дня, а в случае государственной регистрации по нотариально не удостоверенной сделке государственная услуга оказывается в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления, - говорится в документе.

При этом электронная регистрация производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или освобождении от оплаты.

Государственная регистрация прекращения обременений, а также юридических притязаний производится в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в регистрирующий орган.

День приема документов через услугодателя не входит в срок оказания государственной услуги.

В новой редакции изложен и Стандарт госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество":

С момента сдачи пакета документов при обращении к услугодателю:

по государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения прав (обременений прав) на недвижимое имущество и иных объектов государственной регистрации, за исключением нотариально не удостоверенных сделок, а также регистрации прекращения обременений и юридических притязаний - в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги, при этом результат оказания государственной услуги предоставляет за день до окончания срока оказания; по государственной регистрации по нотариально не удостоверенной сделке, а также прекращения обременений и юридических притязаний - в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления к услугодателю.

При этом, в случае обращения через портал указанный срок в течении трех рабочих дней исчисляется с момента подтверждения оплаты через платежный шлюз электронного правительства.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов - 20 минут;

Максимально допустимое время обслуживания - 20 минут.

При это госуслуга приостанавливается не более чем на один месяц в следующих случаях:

по постановлению (определению) суда на основании исковых и иных заявлений (жалоб), поданных в суд;

в соответствии с актами прокурорского надзора до устранения нарушения закона;

в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»;

для представления заявителем документов, необходимых для государственной регистрации, если отсутствие необходимых документов не явилось основанием для отказа в приеме документов на регистрацию;

для получения разъяснений или истребования от государственных органов необходимой информации в связи с ее отсутствием в документах, исходящих от таких органов, или наличием противоречий в таких документах, если указанные обстоятельства не явились основаниями для отказа в приеме документов на регистрацию;

при несоответствии объекта регистрации, устанавливаемого на основании правоустанавливающих документов, и объекта регистрации, указанного в заявлении, для устранения противоречия между ними.

при неполной оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

если в течение трех рабочих дней с момента поступления электронной копии правоустанавливающего документа в информационную систему правового кадастра не поступило подтверждение об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или об освобождении лица от оплаты.

Приказ вводится в действие с 9 мая.