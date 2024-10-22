В Казахстане в правила исполнения бюджета внесли изменения

Министр финансов приказом от 16 октября 2024 года внес изменения и дополнения в Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт, в котором говорится, что контрольные счета наличности (КСН) предназначены для учета операций, связанных с зачислением:

поступлений в республиканский и местные бюджеты и проведением расходов из республиканского и местных бюджетов;

денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг) и проведением за счет них расходов;

поступлений, направляемых в Национальный фонд РК, и их переводом на счета правительства РК в Национальном банке РК;

поступлений, распределенных по установленным нормативам между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза, и переводом их на счета, открытые в Нацбанке для государств-членов Евразийского экономического союза;

расходованием денег от филантропической деятельности или спонсорской деятельности, или меценатской деятельности, или деятельности по оказанию поддержки малой родине для государственных учреждений, получаемых ими в соответствии с законодательными актами РК;

денег, передаваемых государственному учреждению в соответствии с законодательными актами республики физическими и юридическими лицами на условиях их возвратности либо перечисления при наступлении определенных условий в соответствующий бюджет или третьим лицам;

бюджетных денег и их использованием на проведение особых расходов;

денег, предусмотренных на соответствующий финансовый год в законе о республиканском бюджете либо решении маслихата о местном бюджете, на формирование или увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора и их использованием на реализацию инвестиционных проектов либо связанных с выполнением государственного задания, за исключением случаев увеличения уставных капиталов финансовых организаций, Фонда гарантирования жилищного строительства, а также при формировании в минимальном размере, установленном законами РК, уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора;

расходованием денег правительственных внешних займов или связанных грантов, реконвертируемых в национальную валюту со специального счета внешнего займа или связанного гранта, открытого в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, в соответствии с международными договорами о государственных займах, ратифицированными РК, или договорами о связанных грантах;

использованием денег, перечисляемых генеральным подрядчикам и субподрядчикам, в рамках казначейского сопровождения;

поступлений денег, направляемых в Фонд компенсации потерпевшим (счет Фонда), и проведением выплаты компенсации, предусмотренной законодательством РК о Фонде компенсации потерпевшим;

бюджетных денег и их использованием на осуществление финансовой или нефинансовой поддержки государственных программ;

расходованием денег негосударственных займов, обеспеченных государственной гарантией, в соответствии с договорами займа под государственную гарантию РК;

расходованием заемщиками денег, предназначенных для обслуживания и погашения негосударственных займов, обеспеченных государственной гарантией РК, в соответствии с соглашениями о предоставлении государственной гарантии (счет обслуживания в национальной валюте);

поступлений денег, направляемых в Фонд поддержки инфраструктуры образования, и расходованием их в соответствии с законом "Об образовании";

поступлений денег Фонда поддержки инфраструктуры образования и расходованием их в соответствии с Законом об образовании;

поступлений денег, направляемых в Специальный государственный фонд и расходованием их в соответствии с законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

поступлений денег Специального государственного фонда и расходованием их в соответствии с законом о возврате активов.

По каждому коду бюджетной классификации расходов авансовая (предварительная) оплата в размере не более 50% от суммы договора на текущий финансовый год допускается по следующим спецификам экономической классификации расходов:



"Приобретение продуктов питания";

"Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения", за исключением приобретения отечественных ветеринарных вакцин против ящура "AusylVac — Al" и "AusylVac — Оіl" авансовая (предварительная) оплата на приобретение которых допускается в размере не более 70% от суммы договора на текущий финансовый год.

Счет к оплате на бумажном носителе, поступивший до 16.00 часов местного времени, исполняется либо возвращается без исполнения в течение 2-х рабочих дней со дня, следующего за днем его приема территориальным подразделением казначейства, за исключением случаев отсутствия либо недостаточности денег на соответствующих контрольных счетах наличности для исполнения счетов к оплате.



Счета к оплате, поступившие в территориальное подразделение казначейства от государственных учреждений на бумажном носителе после 16.00 часов, считаются принятыми на следующий рабочий день.

Счет к оплате, поступивший электронным образом по ИС "Казначейство-клиент", исполняется либо возвращается без исполнения не позднее следующего рабочего дня.

Счет к оплате на бумажном носителе и счет к оплате, поступивший электронным образом по ИС "Казначейство-клиент", возвращаются государственному учреждению без исполнения (отклоняется) в случаях:

несоответствия счета к оплате по форме и содержанию требованиям, установленным настоящими правилами;

несоответствия подтверждающих и иных предусмотренных настоящими правилами документов по содержанию требованиям, установленным настоящими правилами;

превышения ограничения, установленного центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, по перечислению сумм для пополнения текущего счета (корпоративной платежной карточки) государственного учреждения;

несоответствия данных представленного электронного сообщения в формате платежей МТ-002, МТ-003, МТ-004, МТ-005, МТ-007 следующим данным счета к оплате:

- наименование государственного учреждения и наименование получателя денег, за исключением расхождений, связанных с указанием полных и сокращенных наименований;

- сумма счета к оплате и общая сумма электронных сообщений в формате платежей МТ-002, МТ-003, МТ-004, МТ-005, МТ-007;

- направление расходов, указанное в назначении платежа;

предоставления с исправлениями, в том числе от руки;

предоставления без приложения или с приложением не заверенных подписью руководителя государственного учреждения или лица, им уполномоченного и оттиском гербовой печати государственного учреждения (без прикрепления сканированного образа или с прикреплением сканированного образа, не подписанного ЭЦП руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения) предусмотренных настоящими Правилами подтверждающих документов, в том числе на магнитных (электронных) носителях;

отсутствия подписей или оттиска печати на требуемых полях;

несоответствия подписей или оттиска печати документу с образцами подписей и оттиска печати;

нечеткого (неясного) проставления оттиска печати на требуемых полях на всех экземплярах документа;

несоответствия суммы цифрами сумме прописью;

несоответствия указанных в счете к оплате реквизитов, подлежащих программной проверке, реквизитам, введенным в ИИСК;

несоответствия назначения платежа направлению расходов в соответствии со Структурой специфики экономической классификации расходов, классификацией поступлений бюджета;

несоответствия реквизитов счета к оплате реквизитам подтверждающих документов, приложенных к счету к оплате, за исключением банковских реквизитов;

превышения суммы платежа сумме неиспользованного остатка индивидуального плана финансирования по платежам в соответствующем периоде (с нарастающим итогом), а также превышения суммы платежа сумме подтверждающих документов;

превышения процента авансовой оплаты над размером, предусмотренным пунктами 168-181 настоящих Правил, за исключением финансирования государственных предприятий, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

несоответствия реквизитов первого экземпляра счета к оплате реквизитам второго экземпляра счета к оплате;

предоставления в срок, превышающий срок действия счета к оплате;

несоответствия количества предоставленных счетов к оплате количеству, указанному в реестре счетов к оплате;

выявленных ошибок на магнитном (электронном) носителе в формате платежей согласно приложениям 142, 143, 144, 145 и 146 к настоящим Правилам;

несоответствия судебных актов, предоставляемых со счетами к оплате, при проведении платежей государственными учреждениями по исполнению судебных актов со счета временного размещения денег данным счета к оплате;

непредставление подписанного акта приемки объекта в эксплуатацию при окончательном расчете за выполненные работы, связанных со строительством либо реконструкцией зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений, зданий, сооружений, дорог, других объектов;

неверного выбора типа электронного образа счета к оплате по зарегистрированной гражданско-правовой сделке (несогласование счета к оплате с уведомлением о регистрации договора).

При обнаружении несоответствия данных в счете к оплате, поступившего электронным образом по ИС "Казначейство-клиент", вышеперечисленным требованиям в период приема и дальнейшей обработки, счет к оплате возвращается государственному учреждению электронным образом с указанием причины отклонения со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил.

Также говорится, что при обнаружении несоответствия счета к оплате на бумажном носителе вышеперечисленным случаям в период приема, счет к оплате возвращается без оформления письма с отметкой о возврате в первом экземпляре реестра счетов к оплате — за подписью уполномоченного лица государственного учреждения, во втором экземпляре — за подписью ответственного исполнителя территориального подразделения казначейства.

При обнаружении несоответствия после приема, в ходе проверки, то счет к оплате возвращается с письменным обоснованием за подписью руководителя территориального подразделения казначейства или лица, им уполномоченного.

Кроме того, правила дополнены секретным пунктом.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 года.