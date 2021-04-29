Скончался экс-глава военной контрразведки КНБ Саят Мынбаев

29 апреля 2021, 15:35
Фото: gov.kz

Скончался ветеран органов национальной безопасности, генерал-майор в отставке Саят Мынбаев. Об этом сообщили в КНБ Казахстана, передает zakon.kz.

Руководство Комитета национальной безопасности и РОО "Ветераны органов КНБ" выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной ветерана органов национальной безопасности генерал-майора в отставке Мынбаева Саята Мухаметбаевича. Искренне разделяем боль и скорбь, - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее Саят Мынбаев был начальником Департамента военной контрразведки КНБ. Он является старшим братом бывшего председателя правления "Қазақстан Темір Жолы" Сауата Мынбаева.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?