Брата экс-министра спорта наказали за избиение судьи на чемпионате по боксу в Актау

Фото: pixabay

Тренер Ерик Маржикпаев, который является старшим братом бывшего министра трузима и спорта Ермека Маржикпаева, напал на судью во время чемпионата Казахстана среди молодежи в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 декабря сообщили в Казахстанской федерации бокса. Видео нападения распространяется в Сети.

"5 декабря 2024 года в ходе чемпионата среди молодежи в городе Актау во время соревнований встречались спортсмен Акмолинской области Ибрагимов Дамир и спортсмен города Астана Маржикбаев Кенесарыамир. Бой завершился победой Ибрагимова Дамира с результатом 4:1. По завершения боя тренер (отец Маржикпаева К.) города Астаны Маржикбаев Ерик, выразив недовольство решением судей, стал ругаться, используя нецензурную лексику, и применил агрессию в отношении судейской коллегии, что перешло в физическое столкновение", – говорится в заявлении федерации. Там отметили, что Ерик Маржикпаев, который является представителем боксерской династии, в последствии принес извинения. "Казахстанской федерацией бокса для принятия решения о дисквалификации тренера Маркжикпаева Е. проведено заседание Бюро Исполнительного комитета за нарушение спортивной этики Республики Казахстан. По итогам заседания Бюро Исполнительного комитета принято решение о дисквалификации тренера Маржикпаева Е. от участия в региональных, республиканских и международных соревнованиях по боксу сроком на два года за неуважительное отношение к тренерам, судьям, организаторам соревнования, а также за нарушение спортивной этики Республики Казахстан", – заключили в Казахстанской федерации бокса. Ранее сообщалось, что олимпийский призер Сакен Бибосынов остался без медали ЧА-2024 по боксу.



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