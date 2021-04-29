На границе Кыргызстана с Таджикистаном идет стрельба и слышны взрывы

Ситуация на границе Кыргызстана с Таджикистаном обострилась. На границе идет непрерывная стрельба и слышны взрывы, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан сообщает, что очевидцы публикуют в социальных сетях видео с места конфликта. На кадрах видно, как люди сидят в траншее. Пока неизвестно, где именно происходят эти события.

Кыргызстанская сторона сообщает, что пострадали восемь граждан КР. Sputnik Таджикистан сообщает о двух пострадавших с таджикской стороны.

ГКНБ Кыргызстана выпустило заявление. В нем говорится, что погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 начал массированный обстрел, в том числе с минометов, пулеметов и автоматов водозабора "Головной" в селе Кок-Таш Баткенской области.

На месте находится первый замглавы ГКНБ КР, директор Погранслужбы Уларбек Шаршеев.

"Уларбек Шаршеев координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта, спровоцированного таджикскими пограничниками", — сообщает ГКНБ Кыргызстана.

Таджикский ГКНБ утверждает, что огонь первыми открыли кыргызстанцы. По их данным, это случилось в 10:45 утра. В 13:05 кыргызские войска открыли огонь по таджикским пограничникам на водораспределительном пункте "Головной" над рекой Исфара и в селе Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара.

По версии кыргызской стороны, все началось с того, что накануне, 28 апреля граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы. Затем таджикская сторона решила установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП у "Головного водораздела" в Баткенском районе. С обеих сторон собрались около 100-150 человек, они начали забрасывать друг друга камнями.

К утру 29 апреля ситуация обострилась. Таджикистанцы стали закидывать камнями кыргызстанцев и их дома. Затем граждане РТ начали обстреливать проезжающие мимо машины граждан КР из охотничьих ружей.

Таджикская сторона уверяет, что это кыргызстанцы закидали камнями таджикистанцев, которые пытались установить камеры видеонаблюдения на территории объекта. Ведомство отмечает, что инцидент разразился из-за подстрекательства граждан Кыргызстана председателем района Баткен Акылбеком Орозовым.

Таджикско-кыргызский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран.

Основная причина - это неделимитированные участки. На сегодняшний день демаркированы только 504 из 970 километров. Страны не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков с момента распада СССР.