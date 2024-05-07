Стрельба произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана

На кыргызско-таджикском участке госграницы 7 мая произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал Кabar.kg со ссылкой на Пограничную службу ГКНБ КР.

"Примерно в 12:20 недалеко от н.п. Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана – чабанов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250-300 м от линии государственной границы. Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана. В целях недопущения эскалации обстановки пограничники КР произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана.

"Среди пограничников Кыргызской Республики пострадавшие отсутствуют. По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию", – подчеркнули в ведомстве.

Ожидается встреча пограничных представителей сторон.

"В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная".

Ранее сообщалось, что Пограничная служба КНБ РК в течение апреля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами задержала 3186 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве. Из них 38 иностранцев нарушили границу, 29 – пытались это сделать.