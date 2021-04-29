Сообщается о новой перестрелке на кыргызско-таджикской границе: ситуация накаляется

Сообщается о новой перестрелке на кыргызско-таджикской границе. На этот раз речь о перестрелке пограничников в Лейлекском районе, передает zakon.kz.
Читайте также:
На границе Кыргызстана с Таджикистаном идет стрельба и слышны взрывы
В Лейлекском районе тоже началась перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками, - сообщил 24.kg полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.
Читайте также:
Конфликт на кыргызско-таджикской границе: погиб один человек
По его словам, стрельба началась примерно в 19:00 в селах Кулунду и Максат и не прекращается до сих пор. Были также замечены вертолеты таджикской стороны в селах Кок-Таш и Самаркандек.
Читайте также:
Кыргызские пограничники захватили таджикскую погранзаставу
По данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших на границе с Таджикистаном кыргызстанцев возросло до 26, двое погибли.
Хотите быть в курсе важных новостей?