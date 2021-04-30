Иманбек выпустил трек с Моргенштерном и Fetty Wap

30 апреля 2021, 06:06
Фото: instagram

30 апреля казахстанский DJ Иманбек Зейкенов представил фанатам новый трек с популярными зарубежными артистами как Моргенштерн и Fetty Wap, сообщает zakon.kz.

Ранее анонсированный сингл LECK, был опубликован на всех музыкальных площадках в 3:00 по Нур-Султану.

Собрались как-то раз америкос, казах, еврей..., - поет Моргенштерн в тексте песни.

За 3 часа под видео на youtube набралось более 330 тысяч просмотров.

В марте ремикс Иманбека Зейкенова выиграл премию "Грэмми" в категории Best Remixed Recording в США.


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