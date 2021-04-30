Будут ли казахстанские паспорта вакцинации действительны за рубежом

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, будут ли казахстанские паспорта вакцинации действительны в других странах, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, по этому вопросу сейчас ведутся переговоры, в том числе за рубежом.

На данный момент нет конкретных установленных нормативных документов в мире по ограничению передвижения. Этот вопрос рассматривается сейчас. Мы в Казахстане подготовили свою информационную систему. Сейчас каждый гражданин имеет электронный паспорт вакцинации, полученный после двух доз вакцины. В принципе, если международное законодательство будет изменено, мы всегда готовы к интеграции, и наши информационные системы готовы к интеграции с другими международными системами. На данный момент таких требований страны не предъявляют. глава Минздрава на отчетной встрече перед населением.

Ранее он сообщил, что с 1 июля паспорт вакцинации будет отображаться в приложении "Ashyq". В настоящее время для интеграции рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA.

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Тамила Языкова, Нур-Султан