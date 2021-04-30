Аэропорт выкупили в Алматы 

Турецкая компания TAV выкупила международный аэропорт Алматы, сообщает zakon.kz.

Пропускная способность аэропорта будет увеличена вдвое за счет инвестиций в размере 200 миллионов долларов США в строительство нового международного терминала, который удвоит пропускную способность аэропорта до как минимум 14 миллионов пассажиров в год. Ожидается, что строительство будет завершено менее чем за три года, сообщили в пресс-службе международного аэропорта в Алматы.

До пандемии Алматы был крупнейшим региональным транспортным узлом для 35 пассажирских и 9 грузовых авиакомпаний.

Алматинский аэропорт открылся в 1935 году и является самым загруженным транспортным узлом в Центральной Азии. В аэропорту две взлетно-посадочные полосы.

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