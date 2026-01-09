#Казахстан в сравнении
Общество

Автобусы изменили маршруты: названа причина закрытия популярного рынка в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы 9 января 2026 года разъяснили ситуацию с закрытием рынка "Барлык" и проведением на территории подготовительных работ по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ), сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в управлении акимата южной столицы:

"Данные обстоятельства делают невозможным заезд подвижного состава и строгое соблюдение прежней схемы движения. Существующая площадка признана непригодной для дальнейшей эксплуатации. Отсутствие асфальтового покрытия, санитарно-бытовых помещений и пунктов приема пищи не позволяет организовать полноценный и безопасный отдых водителей и не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, предъявляемым к движению автобусов".

В связи с этим управлением принято решение внести изменения с 7 января и до завершения ремонтных работ в схемы проходящих маршрутов по следующей трассировке:

№112

  • в восточном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме;

№95

  • в восточном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме;

№128

  • в восточном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме;

№102

  • в южном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме;

№47

  • в южном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме;

№246

  • в южном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме;

№15

  • в южном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме;

№55

  • в южном направлении – пр. Райымбека – ул. Алтын Орда – перенос конечного пункта на остановочный пункт 43.227512, 76.771500;
  • в обратном направлении – начало с остановочного пункта 43.227512, 76.771500 – ул. Алтын Орда – пр. Райымбека – далее по схеме.

ТПУ "Барлык" – это транспортно-пересадочный узел, который построят на территории рынка "Барлык". По данным акимата Алматы, он объединит в одном месте метро, автобусы, легкорельсовый транспорт и паркинг для авто.

О том, что сразу восемь автобусов изменят маршруты в Алматы из-за закрытия рынка "Барлык" и строительства транспортного узла, стало известно 8 января 2026 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
