Средняя зарплата выросла в Казахстане с начала года

В Казахстане в І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге. Об этом сообщило Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 115,2%, реальной – 107,4%, говорится в сообщении.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 509,8 тыс. тенге (в 2,2 раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 420,8 тыс. тенге (в 1,8 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 345,7 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере информации и связи – 328,1 тыс. тенге (в 1,4 раза соответственно).

При этом низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 116,1 тыс. тенге и водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 141,8 тыс. тенге.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 405,8 тыс. тенге, что в 1,7 раза выше среднереспубликанского показателя, - говорится в отчете.

В Северо-Казахстанской области ее величина составила 166,7 тыс. тенге, что на 27,8% ниже среднего уровня по стране.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 223 213 тенге.

Как следует из примечания, в соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).