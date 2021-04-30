123 ветеранам ВОВ выплатят по миллиону тенге ко Дню Победы в Алматы, сообщает zakon.kz.

30 апреля 2021 года на IV сессии маслихата города Алматы депутатами в честь празднования 76-летия Победы поддержано предложение о выплате единовременной социальной помощи ветеранам ВОВ в размере 1 млн тенге и оказании единовременной выплаты участникам трудового фронта и супругам ветеранов, умерших в мирное время, по 50 тысяч тенге, - сообщили в акимате.

В этом году из средств местного бюджета будут произведены единовременные выплаты 17 тыс. человек, в т.ч. участникам и инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к ним, участникам трудового фронта и другим категориям.

123 участника и инвалида ВОВ получат по 1 млн тенге, порядка 4 тыс. человек - по 100 тыс. тенге и более 12 тыс. человек - по 50 тыс. тенге.