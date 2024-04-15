В Алматы ветеранам ВОВ выплатят по два миллиона тенге

В пресс-службе акимата Алматы рассказали Zakon.kz, сколько получат ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщает Zakon.kz.

15 апреля 2024 года депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 млн тенге.

"По поручению акима Алматы мы вносим решение об увеличении единовременной социальной помощи на 1 млн тенге. В совокупности в 2024 году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 млн тенге". Глава Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов

Также в акимате уточнили, что на сегодняшний день в городе проживают 44 ветерана ВОВ.

"В 2023 году 56 ветеранам ВОВ была оказана социальная помощь в размере 1 млн тенге и дополнительно 500 тыс. тенге в соответствии с отдельным решением маслихата Алматы", – уточнили в ведомстве.

"Выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы на счета в банках второго уровня". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Казахстане отказались от проведения военного парада: в 2024 году в стране 7 и 9 мая не будут проводить военные парады. О причинах рассказали в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК.