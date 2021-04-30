Токаев подписал закон, предусматривающий туристский сбор с иностранцев

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности", передает zakon.kz.

Основная цель закона – создание правовых условий по стимулированию развития внутреннего и въездного туризма путем оптимизации регуляторных инструментов, определение мер государственной поддержки туристской отрасли, а также регулирования деятельности выездного туризма.

Принятие закона позволит дальнейшее совершенствование государственного регулирования в туристской сфере, повышение качества законодательства в сфере туристской деятельности и развитие туристской отрасли через механизм привлечения инвестиций, - поясняла ранее сенатор Динара Нукетаева.

Кроме того, закон создаст комплекс законодательных основ в этом направлении, расширяется и спектр механизмов финансовой поддержки. Среди них такие приоритеты, как инвестиционные льготы, стимулирование туристической деятельности, субсидирование расходов туроператоров, привлекающих туристов из-за рубежа.

Также вводится понятия приоритетной туристской территории. Это территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации. Приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма, - говорила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

По ее словам, на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны.

Введение «туристского взноса» с иностранцев. С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора. С иностранного туриста и определение операторов по данному сбору. Сама ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты Правительством, - сказала министр.