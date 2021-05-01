В Актау началось строительство парка Первого Президента РК

Сегодня акиму области Серикбаю Трумову презентовали проект парка Первого Президента Казахстана, который будет построен в Актау, сообщает zakon.kz.

Парк появится в новом сороковом микрорайоне. Общая площадь объекта 23 га. В нем будут размещены площадки для активного отдыха, несколько прогулочных зон. Горожан порадуют аллеи с цветами, музыкальный фонтан, детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки. На территории парка будет обеспечена система капельного орошения, а также защита от сильного ветра. пресс-служба акима Мангистауской области

Место отдыха возводится за счет собственных средств ТОО "BS STROY АКТАУ".

Строительство городского парка планируется завершить к 2026 году.