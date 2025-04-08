Курорт "Кендерли" в Мангистауской области: когда завершат строительство

Строительство курортной зоны "Кендерли" в Мангистауской области планируется завершить в 2029 году, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев 8 апреля 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства, в Кендерли строят аэропорт. До конца года будет сдан в эксплуатацию опреснительный завод. К созданию инфраструктуры хотят привлечь инвесторов.

"В Кендерли море гораздо теплее, климат гораздо мягче. Поэтому было принято решение построить там аэропорт, связав Кендерли с другими городами Казахстана. В курортной зоне будет представлена разнообразная палитра мест для туризма: туробъекты, отели, рестораны и так далее", – сказал Ержан Еркинбаев.

Ранее сообщалось, что разработан генеральный план курортной зоны "Кендерли". В этом регионе будет построен туристический город, способный принять до 300 тысяч человек в год.

