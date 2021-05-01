Деревья упали на автомобили из-за обильных осадков в Алматы

1 мая 2021, 16:48
Фото: скриншот

В Алматы из-за обильных осадков на автомобили упали деревья, сообщает zakon.kz.

Фотографии поврежденных авто были опубликованы в соцсетях.

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Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

Сегодня, 1 мая, из-за выпавших обильных осадков, на территории мегаполиса, на пульт оперативного дежурного Службы спасения Алматы поступило три вызова об упавших деревьях в Бостандыкском, Жетысуйском и Медеуском районе. По одному из них зарегистрировано повреждение автомашин. пресс-служба Службы спасения Алматы

Устранением последствий падения аварийных веток и деревьев занимались 10 человек личного состава и три единицы техника службы 109.


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