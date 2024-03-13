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Дерево упало на несколько машин в Алматы: ДЧС обратился к автовладельцам

Дерево упало на несколько машин в Алматы, ДЧС обратился к автовладельцам, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:29 Фото: Instagram/kris__p__almaty
В Алматы утром 13 марта дерево упало сразу на несколько машин. ДЧС опубликовал обращение к водителям с просьбой не оставлять авто под деревьями, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео, появившемуся в соцсетях, сказано, что инцидент произошел около 7:00 в 9 микрорайоне. Судя по всему, повреждено не менее семи машин. В службы по ЧС по данному факту обращений не поступало, сообщили в ДЧС Алматы.

При этом в ведомстве обратились к автовладельцам с просьбой не оставлять машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями из-за сильных осадков.

"На основании данных РГП "Казгидромет" (днем сильные осадки, дождь, снег, гололед, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°, днем 0+2°) ДЧС города Алматы просит воздержаться от походов в горную местность и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112, информацией в СМИ", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Алматы закончится около 15:00.

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