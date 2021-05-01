Восточный Казахстан – территория мира и общественного согласия

В Восточно-Казахстанской области большое внимание уделяется обеспечению общественного согласия и общенационального единства. В рамках празднования Дня единства народа Казахстана в регионе прошли различные мероприятия, сообщает zakon.kz.

С первых дней Независимости Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев уделял особое внимание сохранению мира на нашей земле. Благодаря этому сегодня Казахстан является примером согласия и сплоченности для многих стран. Именно наше государство стало территорией мира, где под единым шаныраком живут в дружбе более 150 национальностей. Весомый вклад в укрепление отечественной модели межнационального согласия вносит, созданный Елбасы уникальный общественный институт – Ассамблея народа Казахстана, - сказал в своей поздравительной речи аким ВКО Даниал Ахметов.

В Восточно-Казахстанской области 22 члена Ассамблеи Казахстана и 275 членов Ассамблеи ВКО. В области функционируют 115 этнокультурных объединений, 13 Домов дружбы – центров общественного согласия, а также общественные институты Ассамблеи: 284 Совета общественного согласия и матерей, центры медиации, клубы журналистов, меценатов.

В рамках празднования Дня единства народа Казахстана в течение недели (с 23 апреля) в регионе проходили мероприятия с участием молодежи, учащихся образовательных учреждений, трудовых коллективов, направленные на формирование и укрепление межкультурного диалога, толерантного пространства, патриотизма и взаимопомощи. Наряду с этим творческие коллективы области организовывали онлайн-концерты, в городах и районах проводились субботники, акции по высадке деревьев.