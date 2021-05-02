Собака из Петербурга стала звездой Интернета

Собака Микки породы сиба-ину благодаря своим трюкам прославилась в соцсетях, передает zakon.kz.

Об этом topspb.tv рассказала блогер Светлана Блум.

По ее словам, питомца купили 2,5 года назад случайно, так как изначально планировалось взять бигля, но собака просто очаровала будущих хозяев.

Как рассказала хозяйка собаки, сейчас Микки выполняет более 100 трюков и все это благодаря тому, что Светлана занималась с щенком каждый день 10-15 минут.

Я завела собаку и начала ее фотографировать на свой телефон. Через какое-то время я поняла, что телефон заполняется и надо с кем-то делиться нашими фотографиями. Я и решила просто завести аккаунт. Светлана Блум

Блогер начала выкладывать фотографии Микки, а также делилась рассказами о ее любимых игрушках.

Через некоторое время, по словам хозяйки собаки, аккаунт превратился в настоящих блог. Сейчас у Микки 11 тыс. подписчиков в Instagram, и почти 130 тыс. - в Tik Tok.