Собака стала звездой спорта в Бразилии

В Бразилии пес по кличке Флоки породы бордер-колли стал звездой футволея, сообщает Zakon.kz.

Футволей – вид спорта, напоминающий одновременно футбол и пляжный волейбол. Об этом пишет Associated Press. А Флоки называют первоклассным игроком. Он, как утверждают свидетели, играет в футволей лучше своих двуногих коллег.

Видео, демонстрирующие мастерство Флоки, стали вирусными в интернете.

Brazilian dog Floki is a footvolley star. The 3-year-old border collie teaches beachgoers how to play their own game in Rio de Janeiro. Floki sparks wonder among bystanders because he hangs tough in a game that even humans struggle to get a handle on. pic.twitter.com/cGLeXxjHbE — The Associated Press (@AP) September 10, 2024

Со слов владельца пса, Флоки любил прыгать и отбивать мячи, еще когда был щенком. В возрасте двух месяцев он стал гоняться за воздушными шариками. Вскоре владелец решил начать тренировать питомца. Пес оказался очень талантливым игроком. Он демонстрирует ловкость, координацию, чувство времени, изящество и уравновешенность, быстро бегает и уверенно занимает нужную позицию на площадке.

В 2023 году двухлетний Флоки дебютировал в футволее – любимом хобби футболистов Роналдиньо и Ромарио.

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