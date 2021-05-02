Почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой, рассказал священник

Православный священник рассказал, почему неверующих не стоит поздравлять с Пасхой, сообщает zakon.kz.

Многие неверующие люди могут счесть поздравление с Пасхой как навязывание, поэтому не стоит создавать лишний повод для конфликта, заявил РИА Новости православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Всех людей, которые верят в воскресение Христа, можно поздравить с этим праздником. Тех, кто исповедует не христианство, поздравлять с пасхой некорректно. Но можно поздравить знакомых мусульман, например, с их праздниками. Совершенно естественно и то, что они поздравляют с Пасхой нас, - сказал он.

По его словам, тактично поздравлять людей с тем, что для них является праздником, "даже если мы сами не разделяемых убеждений".

Однако надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере. Если ты знаешь, что человек не верующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй, - заключил Первозванский.