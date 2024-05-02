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Священник рассказал, почему на Пасху принято освящать куличи

Священник рассказал, почему на Пасху принято освещать куличи, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:12 Фото: mitropolia.kz
Накануне и в день праздника Пасхи православные христиане освещают куличи и другую выпечку. Zakon.kz узнал у священника, в чем смысл традиции и как к этому относится церковь.

Православные христиане на праздник Пасхи освещают не только куличи, но и крашеные яйца, творожные пасхи, сдобу, вино и соль. Традиция насчитывает не одну сотню лет и имеет религиозное значение.

"Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божию", – пишет апостол Павел. Освящая куличи, творог, яйца и другую скоромную (непостную) пищу, мы знаменуем завершение поста, во время которого предписывается воздержание от продуктов животного происхождения. Когда мы что-либо освящаем, мы призываем на предметы, на вещи, на продукты благодать Божию, невидимую силу Бога. И с этого момента с материальным сочетается духовное, и освященный объект приносит пользу не только нашему телу, но и душе", – рассказал Zakon.kz протоирей Евгений Иванов – руководитель информационного отдела Казахстанского Митрополичьего округа.

Священник рассказал, почему на Пасху принято освещать куличи, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:12

Фото: Zakon.kz

Чин освещения включает в себя совершение молитвы священником и окропление святой водой продуктов, которые миряне обычно выставляют перед собой на столы. Рядом со священником можно увидеть идущих пономарей. Пономари не являются священнослужителями, их предназначение помогать батюшкам во время Божественной литургии и совершения таинств. Во время чина освещения пасхальных угощений они несут большие корзины или емкости, куда миряне складывают часть своих продуктов на пожертвование.

"В освящении пасхальной снеди есть еще один важный смысл. По традиции, принося в храм пасхальные яства, люди какую-то часть оставляют в качестве пожертвования. Человек таким образом проявляет любовь к тем, кто находится в крайней нужде или по каким-то обстоятельствам не смог сам должным образом подготовить пасхальный стол. Оказывая милость другим людям, мы приносим эту жертву Самому Христу, который сказал: "Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне".

Священник рассказал, почему на Пасху принято освещать куличи, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:12

Фото: mitropolia.kz

Как правило, в первый раз чин освещения пасхальных угощений совершается после окончания Божественной литургии в Великую субботу – канун Пасхи. А далее каждый храм устанавливает свой график для прихожан. Но большинство мирян стремятся попасть на ночную Пасхальную службу, которая начинается ровно в полночь с торжественного крестного хода.

Казахстанцы могли часто видеть, как вокруг и внутри храмов выстраивается кольцо из православных, держащих в руках корзины с пасхальными угощениями в ожидании чина освещения. В 2024 году православная Пасха будет отмечаться 5 мая.

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