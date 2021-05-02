Конфликт на кыргызско-таджикской границе: возбуждены уголовные дела

11 уголовных дел расследуют в Кыргызстане из-за конфликта на границе с Таджикистаном, передает zakon.kz.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел КР Эркебек Аширходжаев.

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Всего возбуждено 11 уголовных дел, которые сейчас расследуются, - цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что дела возбуждены по пяти статьям: "Убийство", "Массовые беспорядки", "Незаконное пересечение границы", "Хулиганство" и "Преступление против мира".

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По его словам, все 34 кыргызстанца, погибших в результате конфликта на границе с Таджикистаном, были убиты из огнестрельного оружия; также огнестрельные ранения получили подавляющее большинство пострадавших.

В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов. представитель пресс-службы государственной пограничной службы Кыргызстана

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