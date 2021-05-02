Санврач ВКО внес изменения в постановление о карантине

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал постановление "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области" от 15 апреля 2021 года №5, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, санврач установил "на основе расчетных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 11%, значение репродуктивности инфекции (R) – 1,005".

Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 26 апреля 2021 года № 5-3 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 15 апреля 2021 года №5", - следует из постановления.

Акимам городов и районов, Палате предпринимателей ВКО НПП РК "Атамекен" (по согласованию) и филиалам в городах и районах, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, субъектам предпринимательства, участвующим в проекте "Ashyq", санврач ВКО поручил "Обеспечить реализацию проекта "Ashyq" на территории ВКО в соответствии с постановлением главного санврача РК от 30 апреля 2021 года №18 "О внедрении мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства".

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до его официальной отмены, - говорится в документе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.