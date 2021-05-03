Полиция разыскивает самокатчика, сбившего ребенка в Алматы

В Алматы самокатчик сбил четырехлетнего ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает zakon.kz.

2 мая неустановленное лицо, управляя самокатом по пр. Назарбаева, на углу ул. Кабанбай батыра совершил наезд на четырехлетнего пешехода, после чего скрылся в неизвестном направлении. пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ведомстве уточнили, что данный факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района.

Лицо, совершившее наезд на ребенка, непременно будет установлено и привлечено к ответственности. Соответствующие розыскные мероприятия уже проводятся, - добавили в полиции города.