"Просто уехали и бросили на дороге": в Алматы полиция ищет самокатчиков, сбивших девушку

Жительница Алматы по имени Молдир рассказала в социальной сети Threads о неприятном инциденте, произошедшем с ней на одной из улиц города. Девушка пострадала в результате наезда электросамоката, сообщает Zakon.kz.

По словам автора, удар был настолько сильным, что ее отбросило на несколько метров – вещи разлетелись, разбился телефон.

"Но хуже всего – человек просто уехал и оставил меня одну", – отмечает она.

Известно, что прохожие вызвали скорую и полицию.

"Я подала заявление, но дело до сих пор "перекидывают" – не могут даже определить, был ли нарушитель несовершеннолетним. А я тем временем не могу ходить и пропустила важные кастинги и показы. Я шла по тротуару, ничего не нарушала. По словам очевидцев, их было двое на одном самокате, ехали на большой скорости и скрылись. И все это из-за отсутствия нормального регулирования самокатов в городе. Они ездят по тротуарам, где ходят люди. Для кого-то такой удар мог бы закончиться гораздо хуже. Сколько еще нужно таких случаев, чтобы проблему начали решать?" – уточняет автор.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) города.

Там 17 апреля 2026 года заявили, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.

"В настоящее время реализуется комплекс оперативно-проверочных мероприятий, направленных на установление личности водителя самоката и всех обстоятельств произошедшего. С этой целью используются возможности городских систем видеонаблюдения, а также направлены официальные запросы в кикшеринговые компании для получения данных о пользователе, арендовавшем транспортное средство в указанный период времени". Пресс-служба ДП Алматы

В полиции заверили, что установление личности нарушителя – вопрос времени и задействованных технических ресурсов.

"Ход проверки по данному факту находится на особом контроле. После установления личности виновного лица он будет в обязательном порядке привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба ДП Алматы

7 апреля в пресс-службе ДП Алматы привели статистику оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-нарушения", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах города.