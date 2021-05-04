Дети пострадали в парке Уральска: бизнесмену грозит штраф до 14 млн тенге

2 мая в городском парке культуры и отдыха Уральска произошел несчастный случай: аттракцион "Калейдоскоп", крутящийся на большой скорости, резко остановился, из-за чего сиденья с детьми начали биться друг об друга. Пострадали восемь детей, передает zakon.kz.

В полиции завели уголовное дело за нарушение безопасности оказываемых услуг. Бизнесмену грозит штраф до 14 млн тенге, - говорится в сообщении Первого канала "Евразия".

Как сообщил заместитель директора парка аттракционов "Джуманджи парк" Антон Ротштайн, аттракцион опечатан полицией.

Мы созванивались с некоторыми из родителей. Они говорят, все нормально, дети в порядке, бегают. Аттракцион был тут же остановлен. Причину мы пока не знаем, нужно аттракцион осмотреть. Заведено расследование, аттракцион опечатан полицией. Доступа пока к нему не имеем. Будет проведена комплексная экспертиза, - сообщил он.

По его словам, аттракцион работает в общей сложности уже 10 лет, однако срок эксплуатации карусели еще не вышел.

В областном Управлении здравоохранения сообщили, что всего в результате инцидента пострадали восемь детей, которые получили ушибы и ссадины.

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