Критерии карантинных ограничений пересмотрены в Минздраве

В Казахстане пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов в части снятия ограничений рабочего времени. Послабления для объектов, осуществляющих деятельность, на открытом воздухе, проведение спортивных мероприятий, деятельность спортивных организаций. В критерии введены новые объекты и определен порядок их деятельности: летние площадки, объекты общественного питания по типу столовых, — сообщил Цой.

Так, по его словам, сняты ограничения работы в красной зоне супермаркетов, гипермаркетов и разрешена работа открытых рынков в воскресенье. Разрешена деятельность религиозных объектов в красной и желтых зонах на открытом воздухе без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Увеличено время работы объектов общественного питания в помещении по типу ресторана, кафе и кофейни в зеленой зоне с 7 утра до 2 ночи при заполняемости до 50 %. Разрешена деятельность компьютерных клубов, боулингов с заполняемостью до 30 %. Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями в желтой зоне при заполняемости до 15 %.

В критерии дополнительно введены новые объекты и определен порядок их деятельности. Летние площадки в красной зоне разрешена работа с 9 утра до 20.00 часов вечера при заполняемости до 50 %. В желтой зоне – с 7 утра до 24.00 при заполняемости до 50 %. В зеленой зоне с 7 утра до 2 ночи при заполняемости до 50 %. А также объекты общественного питания по типу столовых в желтых и зеленых зонах круглосуточно. Деятельность стрит фудов, аттракционов разрешена без ограничений, — объяснил министр.

Он добавил, что в связи с постепенным увеличением вакцинируемых от КВИ, постановлением главного государственного санитарного врача снят ряд ограничений для лиц, имеющих полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Так при наличии полного курса не требуется ПЦР-тест при любых видов госпитализации, при посещении организованных коллективов, вахтовым работникам, медицинских работникам поле отпуска, командировки, отсутствия на работе из-за болезни, студентам и другим лицам. Контактные с подтвержденным случаем не изолируются , но обеспечивается за ними медицинское наблюдение. Сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный формат работы, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан