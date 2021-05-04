В этом году Хоргос отмечает пятый год функционирования маршрута "Китай-Европа", он подтвердил свое назначение как самого важного пункта пропуска в западном направлении.

В течение последних пяти лет объем импорта и экспорта продолжает расти. Это говорит о востребованности и конкурентоспособности данного маршрута.

На перегрузочной площадке железнодорожной станции Хоргос по 10-ти линиям расположены подъемные краны, которые переставляют импортные контейнеры с различного рода товарами и сырьем. Один из крановщиков по имени Цзян Ючжун находится здесь с самого начала возведения станции - уже целых 9 лет. Он говорит, что самые впечатляющие события как раз приходятся на последние несколько лет.

С увеличением рабочей нагрузки в соответствии с требованием "сменная работа без остановки техники", количество крановщиков в одной смене увеличилось с 10 до 50 человек.

Проработав более 30 лет, Цзян Ючжун перешел со станции Алашанькоу на станцию ​​Хоргос и стал свидетелем развития всей железнодорожной отрасли Синьцзяна. С увеличением количества поездов по маршруту Китай-Европа его доход удвоился по сравнению с прошлым годом.

Цзян Ючжун с гордостью называет себя портовщиком. Хотя площадь помещения для работы с краном составляет всего два-три квадратных метра, он своими собственными усилиями наблюдает за развитием страны.

В настоящее время железнодорожная станция Хоргос ежедневно принимает в среднем около 18 поездов по маршруту Китай-Европа, а наибольшее количество достигает 20 поездов в день. По данным таможни Хоргоса, в 2020 году объем импортных и экспортных грузов на железнодорожном пункте пропуска Хоргос составил 6 618 400 тонн, увеличившись на 57,58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего станция пропустила 12 360 поездов на въезд/выезд, в том числе 4722 поезда по маршруту Китай-Европа, что на 38,8% больше, чем годом ранее.