1,5 миллиона казахстанцев привились от коронавируса

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о ситуации с вакцинацией в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день казахстанцам доступны три вакцины - "Спутник V", QazVaq и Hayat-Vaх.

Привито порядка 1,5 миллиона граждан или 15% от подлежащего вакцинации населения. Поставка вакцины осуществляется согласно плану, на конец апреля поставлено 2,3 млн доз вакцины. Вакцинация в стране набирает темпы. Так, с 1 апреля количество привитых первой и второй дозами в сутки увеличилось в 12 раз, с 11 тыс. до 135 тыс. человек за сутки, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

По словам министра, всего в проведении вакцинации задействовано 11 тыс. медработников, более 1 000 стационарных прививочных пунктов и 400 передвижных. Пункты вакцинации работают в две смены до 24:00 часов и в выходные дни.

С момента старта кампании вакцинации в Казахстане использовано около 1,8 млн доз вакцины против КВИ, - уточнил он.

При этом отметил, что акимам регионов необходимо акцентировать внимание на вакцинацию сельского населения. Для этих целей поручил активно использовать возможности передвижных медицинских комплексов.

Ранее министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, за прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на том же уровне.

Тамила Языкова, Нур-Султан