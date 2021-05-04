Алматинский суд отклонил апелляцию британца, забившего дочь до смерти

Алматинский городской суд по уголовным делам оставил без изменения приговори британцу Баракату Мохамеду, забившего дочь до смерти в отеле города Алматы, сообщает zakon.kz.

Рассмотрение уголовного дело в отношении гражданина Великобритании Бараката Мохамеда завершилось в декабре прошлого года. Он был признан виновным в убийстве своей малолетней дочери и осужден на 20 лет лишения свободы, с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет.

При назначении наказания суд учел характер и повышенную степень общественной опасности преступления и принял во внимание, что оно было совершено в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это признано обстоятельством, отягчающим наказание.

Баракат Мохамед ранее был не судим, по месту работы характеризовался положительно. Мать ребенка посчитала происшедшее несчастным случаем, и просила не назначать наказание в виде лишения свободы.

Но суд исходил из того, что вина осужденного доказана показаниями свидетеля – горничной гостиницы о том, что слышала звуки ударов о стену, после которых сразу же замолк плач ребенка, а затем увидела, как потерпевшая зашла в номер и вынесла ребенка на руках без сознания.

Более десяти свидетелей показали, что видели женщину с ребенком на руках, которая прибежала на ресепшен и сообщила, что ее пьяный супруг убил ее ребенка.

Версия осужденного о том, что смерть ребенку он причинил по неосторожности, упав на него и придавив в состоянии случившегося у него эпилептического припадка, опровергнута заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, согласно которой повреждения у ребенка образованы от неоднократного соударения с твердыми предметами и поверхностями в различных ситуациях, в числе которых и неоднократное удары о стену, пол и т.д., с возможным приданием дополнительного ускорения и в различные части головы. пресс-служба алматинского городского суда

Эксперты отметили, что на теле осужденного не обнаружены следы и повреждения, которые могли образоваться в результате неоднократного падения, что позволяет исключить возможность его падения как единолично, так и с ребенком на руках.

Представленные стороной защиты медицинские документы не содержат каких-либо доказательств того, что осужденный ранее страдал эпилепсией.

Баракат - пилот капитаном авиакомпании, проходил медосмотр, был здоров, поэтому суд пришел к выводу, что подсудимый никогда эпилепсией не страдал и не страдает.

Постановлением Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле в Алматы отец избил свою полуторагодовалую дочь. Девочка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи, но там девочка скончалась. Отца осудили на 20 лет.