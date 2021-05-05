Назначен новый шеф Протокола Елбасы

Адиль Джанзаков получил новую должность, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в twitter написал пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Джанзаков Адиль Булатович назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ранее А.Джанзаков занимал должность заместителя Шефа Протокола Елбасы, - сообщил Айдос Укибай.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Джанзаков Адиль Булатович назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ранее А.Джанзаков занимал должность заместителя Шефа Протокола Елбасы pic.twitter.com/x5sbmQa4eh — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 5, 2021

Джанзаков родился 1 июня 1990 года в Костанайской области. В 2012 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), в 2014 - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

С 2019 по 2021 гг. был заместителем Шефа Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Ранее эту должность занимал Арслан Дандыбаев.