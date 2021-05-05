Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным

5 мая 2021, 11:23
Фото: instagram.com

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха, сообщает zakon.kz.

Балерина с возлюбленным сейчас отдыхают на Мальдивах. Известно, что ухажера экстравагантной артистки зовут Олег.

Вместо того, чтобы судачить, сколько денег потрачено нами на наш отдых, порадуйтесь за нас, за то, что мы транслируем вам радость взаимной гармонии без всякой меркантильности, - отметила Волочкова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Праздник нужно дарить друг другу каждый день! А нам с Олегом помогают добрые люди, - отмечено в сообщении балерины.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)


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