Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на семь лет за крупное мошенничество
Фото: Instagram/volochkova_art
Экс-бойфренда российской балерины и светской львицы Анастасии Волочковой приговорили к семи годам колонии за мошенничество, сообщает Zakon.kz.
В суде выяснилось, что представлявшийся предпринимателем Дмитрий Дюран умудрился обвести вокруг пальца около 40 бизнесменов. Ущерб составил порядка 100 миллионов рублей (более 510 млн тенге), пишет 5-tv.ru.
Анастасия Волочкова в интервью журналистам отметила, что никогда не имела отношения к делам своего кавалера и подчеркнула, что во время общения он приносил в ее жизнь только хорошие эмоции.
"Мне Дима Дюран, кроме хорошего, ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарил мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения", – поделилась Волочкова в беседе с изданием Газета.ру.
Балерина рассказала, что с Дюраном она познакомилась после одного из своих выступлений в Москве. Мужчина тогда подарил всем участницам номера пирожные.
Фото: Instagram/volochkova_art
Ранее Волочкова раскрыла поклонникам личность молодого мужчины, с которым она отдыхала на Мальдивских островах.
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