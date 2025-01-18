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Культура и шоу-бизнес

Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на семь лет за крупное мошенничество

Анастасия Волочкова, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 15:27 Фото: Instagram/volochkova_art
Экс-бойфренда российской балерины и светской львицы Анастасии Волочковой приговорили к семи годам колонии за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

В суде выяснилось, что представлявшийся предпринимателем Дмитрий Дюран умудрился обвести вокруг пальца около 40 бизнесменов. Ущерб составил порядка 100 миллионов рублей (более 510 млн тенге), пишет 5-tv.ru.

Анастасия Волочкова в интервью журналистам отметила, что никогда не имела отношения к делам своего кавалера и подчеркнула, что во время общения он приносил в ее жизнь только хорошие эмоции.

"Мне Дима Дюран, кроме хорошего, ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарил мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения", – поделилась Волочкова в беседе с изданием Газета.ру.

Балерина рассказала, что с Дюраном она познакомилась после одного из своих выступлений в Москве. Мужчина тогда подарил всем участницам номера пирожные.

Фото: Instagram/volochkova_art

Ранее Волочкова раскрыла поклонникам личность молодого мужчины, с которым она отдыхала на Мальдивских островах.

Андрей Дюсупов
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