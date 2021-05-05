Imanbek записал новый трек с британской певицей

5 мая 2021, 11:41
Фото: cdn-resources.crowdcat.co

Иманбек Зейкенов продолжает знакомить поклонников творчества с новыми произведениями, сообщает zakon.kz.

На этот раз казахстанский диджей записал трек с британской певицей Cher Lloyd.

Анонс музыкального произведения Зейкенов опубликовал в Instagram Stories.

Сher Lloyd также сообщила о выходе трека 7 мая в Instagram.

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Публикация от Cher Lloyd (@cherlloyd)

Певица более известна благодаря участию в седьмом сезоне британского шоу молодых талантов The X Factor, где заняла четвертое место.

Совсем недавно Imanbek, Моргенштерн и американский хип-хоп исполнитель Fetty Wap выпустили совместную композицию.

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