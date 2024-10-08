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Когда в Казахстане будет внедрен цифровой тенге

цифровой тенге, Национальный банк, электронные деньги, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:49 Фото: Freepik
В течение какого времени может быть полностью внедрен цифровой тенге, рассказал представитель Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.

В рамках цифрового форума Central Asia Fintech Summit была представлена концепция Цифрового Национального банка. По словам советника председателя Нацбанка РК Бинура Жаленова, полный запуск проекта ожидается в течение пяти лет. Однако уже сейчас в пилотном режиме реализуются некоторые из его компонентов, в частности цифровой тенге, а также единый QR.

"В 2025 году мы ожидаем полного внедрения цифрового тенге уже с подключением всех банков. Сейчас к единому QR и системе переводов по номеру телефона подключаются все банки второго уровня".Бинур Жаленов

Спикер пояснил, что платформа цифрового тенге на сегодняшний день уже готова в Национальном банке на базе Национальной платежной корпорации, и в дальнейшем будет проводиться большая комплексная работа по подключению участников финансового рынка и расширению функциональности цифрового тенге.

Отметим, в прошлом году Бинур Жаленов рассказывал о том, как можно будет воспользоваться цифровым тенге. По его словам, для этого потребуется существующее банковское приложение одного из банков – участников проекта. Тогда предполагалось, что счет в цифровом тенге в банковском приложении может быть привязан к существующей платежной карте. При этом ничего дополнительно приобретать или скачивать не потребуется.

Ранее Zakon.kz также сообщал, в каких сферах может применяться цифровой тенге.

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