Почему автобусы в Казахстане не выдерживают конкуренции?

Агентство по защите и развитию конкуренции провело open space на тему конкуренции в пассажирских перевозках общественным транспортом, передает zakon.kz.

Председатель агентства Серик Жумангарин в ходе брифинга выделил ряд проблем в сфере автобусных перевозок в Казахстане:

Нерегламентированные сроки проведения на право обслуживания маршрута Отсутствие субсидий в ряде регионов Отсутствие инфраструктуры Высокая доля автобусов с участием государства



Серик Жумангарин заявил, что с каждым годом количество государственных автопарков увеличивается, поскольку они имеют ряд преимуществ перед частными.

При проведении конкурсов оценок предложений, хорошие баллы ставят автобусам с низким сроком эксплуатации. Обычно договоры заключаются сроком на 3 года. А если ты обновляешь автопарк, то сроком на 10 лет. Государственные автопарки же постоянно обновляются.

Также Серик Жумангарин сказал, что дифференциация и субсидирование - это факторы, которые противоречат развитию рыночной экономики.

В нашей стране на сегодняшний день выделено 46 миллиардов тенге на социально значимые маршруты. В таких городах, как Алматы, Нур-Султан, Караганда и Шымкент. - заявил он.

По его словам, 5 регионов Казахстана не субсидируются из-за нехватки средств.

Субсидирование ведет к борьбе за финансирование и субсидии, и в стране возрастает качество оказываемых услуг. Выходом для нас является отказ от дифференциации в сфере электроэнергии. Что, по нашему мнению, приведет к энергоэффективности экономии.

Он считает, что если местные исполнительные органы не субсидируют определенные маршруты, то должен применяться тариф исходящий из реальной себестоимости.

Не выдаются ни субсидии, ни нормальный тариф. В результате происходят различного рода теневые оплаты. Страдает качество. Не проводятся ремонтные работы. Нарушаются правила технического обслуживания. Возрастает аварийность.

Кроме того, он заявил, что проблемой в области пассажирских перевозок является восприятие общественного транспорта казахстанцами. В нашей стране автобусы не считаются удобными и быстрыми, поскольку главным участником дорожного движения по-прежнему является автомобиль.

В то время как в развитых странах существуют определенные принципы развития общественного транспорта. Там приоритет на дороге отдается пешеходу.

На сегодняшний день в Казахстане существует 409 автопарков. Свыше 40% автобусов в стране старше 7 лет.

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