Почему современные шатровые кровли не выдерживают ветровую нагрузку?

Число ЧП, связанных с сорванными крышами, растет. Кровлю уносит ветром как с жилых домов, так и со школ, больниц, промышленных предприятий. Разбиремся в вопросе.

Анализ госзакупок показывает – за последние 7-10 лет количество кровель, построенных из профлиста и металлочерепицы, значительно возросло. Эксперты строительной отрасли отмечают, что произошло это, в том числе, по причине изменений в предпочтениях потребителей к выбору кровельных материалов.

Потребитель требовал разнообразия цветов и форм. Серый шифер, являвшийся основным кровельным материалом в советские времена, стали считать устаревшим, несмотря на его высокие качественные характеристики и низкую стоимость в сравнении с другими кровельными материалами. Хотя, как показали десятилетия эксплуатации, шифер как никакой другой материал отлично подходит для наших климатических условий – при жаре на юге и высоких снеговых нагрузках на севере.

Фото: Zakon.kz

Эксперт в области применения шифера Ерлан Бралинов говорит, что за несколько лет многие производственные и финансовые вопросы на шиферных заводах были решены. Теперь предприятия производят современную продукцию со 100% казахстанским содержанием.

За эти годы инженеры также сумели удовлетворить значительную часть запросов клиентов, добавив шиферу цвета, разнообразив формы. И изменения, которые претерпел этот кровельный материал, закрепили в строительных нормах. Если раньше речь шла о "листах асбестоцементных волнистых", то сегодня на рынке страны представлен хризотилцементный шифер.

Фото: Zakon.kz

По сути, состав этого материала остался тем же, за исключением некоторых корректив. Шиферный лист полегчал на 5-6 килограммов, стал менее хрупким, а значит, более надежным. Цвет, а это палитра от зеленого до красно-коричневого, тоже нанесен так, что не потеряет декоративных качеств до 8-12 лет. Акриловая водно-дисперсионная краска может быть обновлена с годами, а значит, кровля будет радовать глаз десятилетиями. Более того, краска не лишит материал воздухопроницаемости, а значит, проблема скопления конденсата при эксплуатации не возникнет.

Сегодня команды заводов работают над тем, чтобы вернуть надежный и недорогой материал в проекты государственного строительства. Во многом это вопрос безопасности.

Из последних печальных примеров – крыши, сорванные в ноябре 2023 года из-за сильного ветра 25 м/с в Карагандинской области. Еще два десятка кровель снесло 15 декабря в Кентау. В городе восстанавливают работу инфраструктуры. Пострадали здания госучреждений, школ и колледжей. В июле 2022 года в Актюбинской области сильный ветер также унес профлист с нескольких зданий. Сотрудники ЧС тогда отметили, что виной всему стало некачественное строительство.

Фотографии с этих и других мест происшествий свидетельствуют, что значительная часть сорванных кровель была лишь несколько лет назад покрыта профлистом. И таких случаев в каждом регионе немало. Есть примеры, когда отремонтированные год-два назад кровли не выдержали снеговой нагрузки.

"К нам уже не раз обращались строительные компании за консультациями. В получаемых ими проектах предложен другой материал. Но с учетом снеговых, ветровых нагрузок специалисты видят риски срыва кровель. Для них восстановление конструкций за собственный счет – дорогое удовольствие. Потому мы предлагаем пересмотреть некоторые подходы в проектировании", – отметил Ерлан Бралинов.

Интересный опыт работы с этим строительным материалом имеет город Житикара Костанайской области. Здесь около трех лет назад жители многоэтажек при расчете сметной стоимости капитального ремонта кровли попросили подрядчика предоставить им цифры по кровле из профлиста и шифера. Как рассказал руководитель ТОО "UniСтрой" Ауезхан Урдабаев, экономия по затратам на ремонт с применением хризотилцементного шифера составила практически 20%. В 2022 году цифры сложились следующие: 20 против 26 тысяч тенге за каждый квадратный метр. Еще одним из аргументов в пользу шиферной кровли стала ее выносливость при высокой ветровой нагрузке. Сегодня уже почти три десятка жилых домов в городе имеют современную кровлю из окрашенного в коричневый цвет шифера.

"Мы с шифером работаем с советских времен. Да, это материал, требующий навыков. Но его как положил, так он и лежит. Даже при очень сильном ветре, который бывает в нашем регионе, шифер устойчив и надежен. А для нас долговечность и прочность – главные преимущества", – отметил Урдабаев.

Проектировщики отмечают, что более легкая, чем шиферная, конструкция из профлиста более подвержена повреждениям при сильном ветре. Практика показывает, что такую кровлю срывает вместе с обрешеткой. Главная проблема в том, что большая площадь кровельных металлических листов обеспечивает высокую парусность конструкции.

В то же время шиферная кровля более тяжелая, у нее маленькая площадь закрепленных отдельных листов, через стыки которых проходит ветер. Все это гарантирует низкую парусность.

Фото: Zakon.kz

В Караганде этим летом ремонт кровли решили провести жители дома, возведенного в 1937 году. Им потребовался шифер для замены, но только с наветренной стороны, то есть той ее части, что была наиболее подвержена ветровой нагрузке. Вторая половина в хорошем состоянии. Подобрать размер листа и волну оказалось не сложно.

Стандарты, утвержденные в 1980-х годах, применяют до сих пор. Наиболее распространена так называемая средняя волна, которую еще в советские годы применяли для строительства крыш жилых домов, школ, офисных зданий.

Фото: Zakon.kz

Казахстанские заводы по производству шифера решили и вопрос внешней эстетики хризотилцементных листов. Современные технологии позволяют окрашивать шифер в разные цвета по желанию заказчика. И это уже не тот серый шифер, к которому привык потребитель. На заводах проводят эксперименты и с формой, предлагая не только стандартную волну, но и римский профиль. Этот крашенный шифер похож на черепицу. И такой товар, как рассказал эксперт Ерлан Бралинов, по стоимости доступен потребителям с самым разным бюджетом.

Эксперты в области строительства признают, что шифер более доступный материал, он надежен, не горит, не шумит, не греется, не подвержен грибку и плесени. Его преимущества в экологии и энергоэффективности делают его важным игроком на рынке строительных материалов. Нельзя также сбрасывать со счетов и его 100% казахстанское содержание. Цена шифера меньше других зависит от внешних факторов в отличие от импортируемых кровельных материалов. Как минимум потому, что отечественные заводы используют в своей работе местное сырье.