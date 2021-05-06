Самый богатый человек в мире выставил на аукцион полет в космос

Компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила онлайн-аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос, сообщает zakon.kz.

Как отмечает News.ru, полет намечен на середину лета.

Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона, — отметили в компании.

Подать заявку на участие в аукционе любой желающий может на сайте Blue Origin до 19 мая. При этом участники могут делать любые ставки.

Имена участников аукциона и их ставки будут обнародованы 19 мая, когда и начнутся торги. Победитель аукциона определится 12 июня, - говорится в сообщении.