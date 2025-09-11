Фотоаппарат Папы Римского выставили на аукцион
Фото: vatican.va
Уникальная Leica, подаренная Папе Римскому, выставлена на аукцион, сообщает Zakon.kz.
Белая Leica M-A с объективом Noctilux-M 50mm f/1.2, подаренная Папе Франциску в 2024 году, станет главным лотом осеннего аукциона Leitz Photographica. Об этом передает пресс-служба аукционного дома на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/leitz_photographica_auction
Камера с юбилейным серийным номером 5 000 000 украшена ключами Святого Петра на крышке вспышки, девизом Папы на верхней панели и гербом Ватикана на крышках объектива и корпуса.
Фото: Instagram/leitz_photographica_auction
В комплекте также идет коробка с фотографией вручения понтифику камеры. Стартовая ставка – около 35 тыс. долларов. Организаторы аукциона рассчитывают на шестизначную сумму.
"Все средства от продажи будут направлены на благотворительность", – говорится в сообщении.
