Фотоаппарат Папы Римского выставили на аукцион

Уникальная Leica, подаренная Папе Римскому, выставлена на аукцион, сообщает Zakon.kz.

Белая Leica M-A с объективом Noctilux-M 50mm f/1.2, подаренная Папе Франциску в 2024 году, станет главным лотом осеннего аукциона Leitz Photographica. Об этом передает пресс-служба аукционного дома на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/leitz_photographica_auction

Камера с юбилейным серийным номером 5 000 000 украшена ключами Святого Петра на крышке вспышки, девизом Папы на верхней панели и гербом Ватикана на крышках объектива и корпуса.

Фото: Instagram/leitz_photographica_auction

В комплекте также идет коробка с фотографией вручения понтифику камеры. Стартовая ставка – около 35 тыс. долларов. Организаторы аукциона рассчитывают на шестизначную сумму.

"Все средства от продажи будут направлены на благотворительность", – говорится в сообщении.

