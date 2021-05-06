Опубликовано новое постановление о карантине в Нур-Султане

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана опубликовала новое постановление о карантинных мерах в городе , сообщает zakon.kz.

Жителям и гостям столицы запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (ауыз ашар, банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением мероприятий, проводимых на объектах участвующих в проекте "Ashyq" (с участием не более 30 человек), а также организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.

Для входа на объекты предпринимательства, участвующим в проекте "Ashyq", необходимо будет использовать соответствующее мобильное приложение.

Оно теперь будет работать на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога центры;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, за исключением банкетных залов,объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольных участников;

караоке;

банкетные залы;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями.

На дистанционную форму работы переводится не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев;