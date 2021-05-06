В Нур-Султане изменен график работы ТРЦ и рынков

Согласно новому постановлению главного санитарного врача столицы, торговые дома будут работать в новом режиме, сообщает zakon.kz.

Новый график работы - с 10:00 до 22:00 (кроме субботы и воскресенья). Исключение сделано для тех, где установлены пункты вакцинации. Они могут работать 8:00 до 22:00 и в будни, и в выходные.

При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работать могут только расположенные в здании аптеки, а также минимаркеты, супермаркеты и гипермаркеты, реализующие продукты питания и предметы первой необходимости.

Также ограничения не распространяются на заведения в ТРЦ, участвующие в проекте Ashyq.

Продовольственным и непродовольственным рынкам на открытом воздухе разрешено работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме.