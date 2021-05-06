Избран новый президент аэропорта Алматы

В аэропорту Алматы избран новый президент, передает zakon.kz.

Им стал Кадри Мете Эркал. Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

АО "Международный аэропорт Алматы" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 28 апреля 2021 года внесены следующие изменения в составе исполнительного органа: исключен Ержанов Б.К. – президент; избран Кадри Мете Эркал – президент, - сказано в сообщении.

Ранее он работал генеральным директором TAV Georgia.

Компания TAV Airports завершила выкуп и взяла на себя управление операционной деятельностью аэропорта Алматы. После завершения расчетов по сделке, TAV становится бенефициарным собственником 85% акций аэропорта и связанных с ним предприятий, предоставляющих услуги по поставке топлива и кейтерингу, сообщили в пресс-службе аэропорта.