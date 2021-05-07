В Алматы появился первый в истории сквер с аллеей спасателей ДЧС

В Алматы появился первый в истории Алматинского гарнизона сквер с аллеей спасателей ДЧС, сообщает zakon.kz.

Для этих целей был выделен участок общей площадью 0,4 га. Аллея спасателей расположена по улице Богенбай батыра между улицей Муканова и рекой Есентай. Здесь же планируется установить памятник ко Дню спасателя.

Всего накануне Дня защитника Отечества и Дня победы высажено 100 деревьев и более 500 кустарников. Работы по благоустройству территории начались 12 апреля.

В ходе работ из территории было вывезено 60 камазов строительного мусора, завезено 46 камазов чернозема и грунта. Аллею украсили деревья лиственных пород: сосна крымская, клен красный, декоративная яблоня Розы, Робиния, Форзиция, Дерен красный.

В сквере будут созданы все удобства для посетителей – посажен газон, обустроены пешеходные дорожки. Скамейки выкрашены в красный цвет - символ огнеборцев и спасателей, отваги и мужества.

Благоустройство зеленой зоны было завершено всего за 25 дней. В ближайшие годы за саженцами будет предусмотрен комплексный уход – полив, подкормка и профилактическая защитная обработка.

Как отметил аким города Бакытжан Сагинтаев, "создание комфортной среды для жизни горожан является главным вектором развития Алматы". В этом векторе ДЧС города принимает активное участие. Создание тематической аллеи станет вкладом в благоустройство города и создание новых мест отдыха в шаговой доступности.

В условиях эпидемиологической ситуации органы гражданской защиты продолжают несение службы по обеспечению безопасности наших граждан.

Спасателями города в среднем ежегодно совершается более 3 тыс. выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 и эвакуируют в безопасные места более 1000 человек.