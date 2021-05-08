Получить ИИН иностранцы смогут через egov

Комитет миграционной службы МВД подготовил приказ, которым вносятся изменения в Правила оказания государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

В частности, говорится, что для получения государственной услуги физические лица либо представители по нотариально заверенной доверенности могут обратиться в территориальные органы полиции через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или через портал.

Для этого нужно предоставить следующие документы:

заявление по утвержденной форме;

документ удостоверяющий личность. В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице, необходимо приложить копию перевода документа на кириллицу.

При обращении через портал предоставляется:

электронный запрос, удостоверенный электронной цифровой подписью представителя иностранца; электронная копия документа, удостоверяющего личность иностранца. В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице, необходимо приложить электронную копию перевода документа на кириллицу.

Как отмечается, при отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда РК к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление.

Как следует из приказа, на получение ИИН со дня сдачи пакета необходимых документов в Госкорпорацию и или через портал – отводится один рабочий день.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов в Госорпорацию – 15 минут; максимально допустимое время обслуживания – 20 минут.

На портале результат оказания государственной услуги направляется и хранится в "личном кабинете" заявителя в форме электронного документа.

Эта услуга оказывается бесплатно.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 мая.